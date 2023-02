Moncalieri, i nuovi t-red continuano a fare strage: a gennaio 70 multe di media al giorno

Installati nei mesi scorsi e attivi da inizio novembre, i nuovi T Red di Moncalieri continuano a fare strage di multe per coloro che bruciano il rosso.

Se nelle prime settimane di attivazione la media giornaliera era stata di circa 100 multe, nel mese di dicembre il totale aveva sfiorato quota 6000, il che significa una media quasi raddoppiata, passando da 100 a poco meno di 200 al giorno, rispetto agli inizi dell'attivazione.

Dove sono posizionate le telecamere

Sono tre i punti in cui sono state posizionate le telecamere: in corso Roma angolo corso Trieste (che guida la classifica delle sanzioni), su strada Revigliasco all’altezza della chiesa di Testona e all’incrocio con strada Genova e via Tenivelli.

A dicembre quasi 200 multe al giorno

Dopo gli annunci dei mesi scorsi gli impianti sono stati accesi in via sperimentale lo scorso 22 ottobre in modo da testarne il corretto funzionamento, per poi entrare in funzione il 4 novembre, e da questa giornata le violazioni vengono verbalizzare ed inviate ai trasgressori.

Il passaggio più critico si è rilevato corso Roma, in direzione Borgo Mercato, al semaforo davanti al complesso commerciale che ospita un supermercato e un centro fai da te. Oggi chi sgarra si ritrova ad essere immortalato nelle fotografie della Polizia locale con conseguente sanzione, che va da un minimo di 167 euro ad un massimo di 655; e, nelle ore notturne (dalle 22 alle 7) l’importo va da 200 a 646 euro. In più, c’è la decurtazione di sei punti dalla patente.

A gennaio una prima diminuzione

A gennaio 2023 i numeri sembrano finalmente in calo, con una media scesa a 70 contravvenzioni quotidiane. Forse anche gli automobilisti più indisciplinati, dopo essere stati 'pizzicati' dalle telecamere, hanno scelto la prudenza, forse in molti iniziano a ricordare la novità entrata in vigore, ma il totale delle contravvenzioni resta comunque piuttosto elevato.