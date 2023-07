Ancora "far west" nel carcere di Torino: detenuto ferisce due agenti. Nel 2023 già 26 aggressioni

A dare origine al violento gesto, secondo quanto denuncia l'Osapp, "futili motivi". I feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria e entrambi dimessi con una prognosi di cinque giorni. Negli scorsi giorni lo stesso carcerato, un paziente psichiatrico, si era scagliato contro un medico.

Nel 2023 già 26 aggressioni

"Il carcere di Torino - spiega l'organizzazione sindacale - è diventato una vera e propria bolgia. Non abbiamo più parole per commentare questo disastro: gli stessi medici hanno paura di svolgere servizio all’interno del penitenziario perché temono anche per la loro incolumità". Dall'inizio dell'anno si tratta della 26esima aggressione nell'istituto penitenziario della Vallette, con 28 agenti rimasti feriti.

Osapp: "Siamo sotto attacco dei detenuti"

"La polizia penitenziaria - rincara l'Osapp - è sotto attacco della popolazione detenuta che non rispetta le regole e pretende di fare ciò che vuole, in barba alla legge". Proprio negli scorsi giorni il sindacato aveva più volte chiesto "l’istituzione di un commissario straordinario per le carceri italiane".