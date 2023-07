"Cosa faresti se non ci fosse più acqua?": azione di Extinction Rebellion sui toret torinesi

" Cosa faresti se non ci fosse più acqua? " è la scritta comparsa questa mattina su alcuni cartelli attaccati su tantissimi toret di Torino , le fontanelle simbolo della città. Si tratta dell’ultima azione di Extinction Rebellion , che l’obiettivo di lanciare un messaggio alla cittadinanza e denunciare le posizioni del governo italiano, che “continua a minimizzare la gravità” della crisi climatica. Le frasi sui cartelli fanno infatti riferimento proprio alle dichiarazioni di ieri mattina di Giorgia Meloni, pubblicate sulla sua pagina Twitter, in cui ha parlato di maltempo in riferimento alle due vittime delle bombe d’acqua in Brianza e nel bresciano.

"La Sicilia è in fiamme e il nord Italia è sott’acqua. Negli ultimi giorni, le temperature estreme e gli incendi a Catania e Palermo hanno mandato in tilt diverse aree della Sicilia, provocando migliaia di sfollati” commenta Roberto, ricercatore torinese originario della provincia di Messina. “Anche di fronte alle sette vittime, ai tanti feriti e ai danni non ancora calcolabili, gli esponenti politici di questo governo continuano a definire questi episodi “maltempo”, in barba a tutto ciò che la comunità scientifica sta ribadendo da anni”. Le ultime settimane sembrano infatti un bollettino di guerra o la trama di un film distopico.

A inizio luglio la temperatura media del pianeta ha raggiunto per la prima volta i 17 gradi, in Italia si è arrivati ai 42 °C di Roma e ai 47 °C di Catania. Nelle ultime ventiquattro ore, due donne sono morte in Lombardia, schiacciate da alberi crollati per un nubifragio e a Palermo un'anziana non è stata soccorsa in tempo perché l'ambulanza è rimasta bloccata tra le fiamme e due corpi sono stati trovati carbonizzati nei pressi di Cinisi. La Sicilia è in fiamme, con interi quartieri di Palermo evacuati e l'incubo dell'interruzione della acqua. Catania è senza luce e acqua da giorni, ormai. La Lombardia, il Veneto e il Friuli sono invece flagellati da nubifragi e grandinate: impressionano le immagini delle strade di Milano trasformate in fiumi e le facciate delle case di Udine bombardate da chicchi grandi come palle da tennis.

Questo si aggiunge alla grave crisi idrica che ha colpito l’Italia negli ultimi due anni. Nel 2022, il Piemonte ha vissuto la peggiore siccità degli ultimi 500 anni, con una quantità di acqua portata dalle piogge quasi dimezzata. Un deficit recuperato in maggio, ma che non è stato sufficiente a ricaricare le falde, ancora in sofferenza, come ha sottolineato Barbero, il direttore dell'ARPA.