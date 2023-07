Due giorni in alta Val di Susa per tutti: il 4 agosto si parte per arrivare al rifugio Vaccarone

Sportdipiù, l'associazione fondata nel 2000 da Fabrizio Benintendi per promuovere la pratica sportiva tra le persone con disabilità, ha organizzato, in collaborazione con la sezione di Chiomonte del CAI Club Alpino Italiano, il Rifugio Vaccarone, il Comune di Giaglione e con il Comune francese di Bramans, “Escursionismo oltre le vette”: una due giorni in alta Val di Susa.

Nella giornata di venerdì 4 agosto, una spedizione composta da atleti rappresentanti di tre differenti tipologie di disabilità già tesserate per Sportdipiù (tutti accompagnati da guide certificate FISIP Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici) partirà dal Colle del Piccolo Moncenisio – e più precisamente dal Refuge du Petit Mont Cenis alle ore 7.30, dove avverrà uno scambio di gagliardetti tra Sportdipiù e i Comuni di Giaglione e Bramans - per raggiungere il Rifugio Vaccarone sulle Alpi Cozie, in Val di Susa, raggiungendo quota 2747 metri di altitudine. Una volta raggiunta la destinazione finale, dopo un'impegnativa salita di circa 5 ore, gli escursionisti ceneranno, pernotteranno e pranzeranno il giorno successivo al Rifugio, prima della discesa che li riporterà al punto di partenza.

I protagonisti saranno, in totale, sei: si tratta di Valter Durandetto e Riccardo Fontanot (disabilità fisico-motorie con guide Massimiliano Lanza e Cristina Massabò), Alessandra Broda e Marco Croce (disabilità visive “Blind B2” con guide Alessandro Battaglino, Daniela Gasparri e Raffaele La Placa), Francesco Faiella ed Esmeralda Lisci (disabilità intellettive con guide Roberto Fassina e Maurizio Palmisano).

L'intera esperienza, una delle prime nel suo genere, verrà documentata (anche mediante l'utilizzo di un drone) con l'obiettivo di realizzare un cortometraggio da utilizzare come materiale promozionale e illustrativo per raccontare il mondo della pratica sportiva - anche competitiva - tra gli atleti disabili: «Il nostro obiettivo - spiega Roberto Fassina, capo spedizione dell'iniziativa – è quello di portare atleti con disabilità a fare una impegnativa esperienza di montagna consapevoli che dovranno essere affrontati e superati alcuni limiti. Credo poi che questa piccola impresa sia un messaggio per tutte le persone con disabilità: se vuoi puoi, lo slogan di Sportdipiù può e deve diventare uno stimolo per tutti».