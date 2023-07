Atp Finals 2023, nel Fan Village 4 campi da tennis e buon cibo. In piazza Castello spunta una maxi-pallina

Per la terza edizione delle Atp Finals, in programma dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour, Torino si fa grande. Ma soprattutto, come ha spiegato l’assessore comunale allo Sport Mimmo Carretta durante la presentazione del masterplan, “sarà ancora più blu e gialla”. Tra le novità più importanti in piazza Castello davanti alla Prefettura verrà realizzata una semisfera trasparente, che ricorderà una mezza pallina da tennis, che potrà ospitare “più di 260 persone per i nostri incontri, conferenze ed eventi”. “La Città ha cercato di fare la sua parte – ha aggiunto – con dieci giorni di programmazione”.

Voci e volti di attori per le Atp Finals 2023

E se nel 2022 undici grandi personaggi dello sport – da Gigi Buffon a Sara Gama a Marchisio – avevano prestato la loro immagine per promuovere il torneo tennistico nel mondo, per il 2023 si cambia. “Abbiamo siglato – ha chiarito Carretta – una collaborazione con Film Commission. Quest’anno ad aiutarci a raccontare il torneo ci saranno attori e registi: ci saranno i loro volti e le loro parole”. “Per avere qui le Atp Finals per i prossimi sette anni stiamo prendendo per i lembi ogni edizione, cercando di ampliarla” ha concluso.

Sinner e la Mole sullo sfondo

E ad allargarsi è sicuramente la venue del Pala Alpitour, che tra Fan Village e Nitto Atp Finals Square occuperà ben 120mila quadrati. Sulla Torre Maratona ci sarà il videomapping. “Con questa terza edizione – ha sottolineato Marco Martinasso, Direttore Generale della Fit – Torino vuole consolidarsi. Abbiamo deciso di farlo puntando sull’identità”. L’immagine che pubblicizza l’evento ritrae infatti il tennista italiano Jannik Sinner, con la Mole Antonelliana sullo sfondo.

420 coperti e offerta enogastronomica di livello

Per quanto riguarda il Fan Village, che sarà inaugurato l’11 novembre, “ci sarà un’offerta enogastronomica più di qualità”. Tremila metri quadrati saranno dedicati al buon cibo e bere, con 10 operatori che offriranno ai palati le loro eccellenze: previsti circa 420 coperti. Ci sarà spazio per comprare souvenir e gadget anche nei circa 2mila metri quadri di area commerciale.

4 campi da tennis nel Fan Village

Ma gli appassionati di tennis potranno praticare la disciplina a pochi passi da Carlos Alcaraz e dagli altri sette tennisti. Nel Fan Village verranno realizzati anche quattro campi regolamentari. Strutture sportive che saranno immerse nel verde e fiori. I campi del Circolo dello Sporting, dove vanno ad allenarsi gli otto campioni, “saranno rinnovati”. “Stiamo decidendo – ha poi concluso Martinasso – dove fare il blue carpet per esaltare al meglio questo territorio”.

Torna "Tennis in città"

Come accaduto già nelle passate edizioni, anche il teatro dei Ragazzi sarà una delle sedi di eventi collaterali. Lo spazio di corso Galileo Ferraris sarà dedicato all’arte contemporanea, ma anche ad ospitare il Tennis Family. Come già accaduto per Alcaraz, il volto dei giocatori qualificati verrà proiettato sulla Mole Antonelliana. Tra settembre ed ottobre sei piazze iconiche di Torino ospiteranno poi “Tennis in città”: in location come piazza San Carlo e piazza Arbarello verranno creati dei campi da tennis dove i giovani potranno cimentarsi con la disciplina.