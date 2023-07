Atp Finals 2023, è già successo: venduti 80mila biglietti, +80% di pubblico estero. E Torino punta ad altri 5 anni

Già acquistati 80mila biglietti

Torino punta alle Atp 2026-2030

"Questo evento rappresenta un grande affare per la città ed territorio: siamo grandi sostenitori dello sport perché vuol dire migliorare sé stessi e lealtà. Valori a cui come Intesa teniamo molto: come nostri Ambassador nel mondo abbiamo scelto Sinner e Musetti" ha concluso Gros Pietro. "La nostra volontà - gli ha fatto eco l'assessore comunale allo Sport Mimmo Carretta - è di trovarci qui per altri 7 anni". "Ora la palla è in mano - ha concluso Binaghi - ad Atp: già nei prossimi mesi ci saranno delle riunioni in cui si comincia a discutere cosa succederà in futuro. Tutti all'interno della Federazione e di Atp sanno che la madre delle nostre battaglie sarà tenere l'evento per altri 5 anni in Italia. Per raggiungere questo obiettivo siamo disposti a tutto". "Il pubblico è entusiasta di Torino, così come gli sponsor che hanno tutta l'intenzione di rimanere nel capoluogo" ha concluso.