Ciclovia francigena: partiti i lavori per il terzo lotto tra Villar Focchiardo e Bussoleno

Sono ufficialmente iniziati i lavori di realizzazione del terzo lotto della ciclovia Francigena, che collegherà Villar Focchiardo a Bussoleno. Denominato "Fondi Mibact" in riferimento alla fonte di finanziamento proveniente dal Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, questo lotto rientra nel programma nazionale per la messa in sicurezza dei sistemi territoriali turistico-culturali (cammini, percorsi, aree vaste), in cui la Via Francigena è stata inclusa.