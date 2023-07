Climate social camp, gli attivisti per il clima invadono Torino: biciclettata e corteo contro il cemento e per l'acqua

Oggi un centinaio di persone si è radunato al Parco Artiglieri da Montagna per partecipare alla biciclettata lanciata dal Climate Social Camp. Muniti di biciclette, monopattini e rollers si sono diretti verso il centro in città, il primo obbiettivo: il Comune dove è stato appeso uno striscione con scritto: “Basta svendere città e parchi! Difendiamo tutto”.

“Utilizzare le biciclette per noi significa riappropriarsi delle strade che percorriamo tutti i giorni, significa proporre il nostro modello di mobilità. Ci siamo recati sotto il Comune perché è proprio lì che si sta facendo poco per cambiare l’assetto della Città dell’automobile”.

In una città in cui l’inquinamento atmosferico ha provocato più di mille morti tra il 2015 e il 2020, il Comune ha recentemente approvato un aumento del costo dei biglietti dei mezzi pubblici che è arrivato a due euro, in controtendenza con l’indicazione di favorire una mobilità sostenibile, le scelte di altre grandi città europee e in un momento in cui l’inflazione sta mettendo in difficoltà moltissimi cittadini.

“E’ sempre dal Comune che partono poi i progetti scellerati che mirano all’utilizzo di fondi pubblici come quelli del PNRR per andare a devastare le poche aree verdi della città che sono rimaste. Fondi che potrebbero essere utilizzati altrove e sappiamo bene che di interventi a favore della cittadinanza, senza estirpare alberi e parchi, ce ne sarebbero moltissimi”.

I ciclisti si sono diretti verso Corso Bramante dove hanno contestato l’Esselunga, catena di supermercati che devasta le zone verdi della città per costruire i suoi punti vendita.

Infine hanno raggiunto il resto degli attivisti che a mezz’ora dalla partenza delle bici sono partiti a piedi verso la Regione Piemonte.

Lì alcuni attivisti hanno coperto la scritta all’entrata dell’edificio con un grande striscione con scritto: “Palazzo della devastazione, più soldi ai territori colpiti dalla crisi climatica, meno finanziamenti a grandi opere e progetti di greenwashing”, altri hanno imbrattato le vetrate con della pittura colorata.

“La crisi climatica è ormai qui e provoca morti, con le alluvioni e le ondate di calore, come gli eventi climatici in Sicilia e in Lombardia di questi giorni dimostrano. Le dichiarazioni di chi governa la Regione Piemonte non sono più sufficienti. E’ ora di intraprendere reali e concrete riduzioni delle emissioni. È imbarazzante che l'Assessore Marnati propagandi come grandi risultati misure minime, come la plantumazione di qualche centinaio di alberi. La Regione deve spiegare come pensa concretamente di dimezzare le emissioni e evitare ai piemontesi ulteriori danni economici".

Il corteo ha poi raggiunto la sede Smat di Corso Unità d’Italia.

Gli ecologisti dotati di bombolette hanno scritto varie frasi sulle pareti della sede in contestazione all’operato dell’azienda che lavora per privatizzare dell’acqua pubblica senza occuparsi della manutenzione degli acquedotti. Nonostante sia gestita dal pubblico, la Smat non ha cessato di aumentare i propri profitti e il prezzo dell’acqua in bolletta. Dal 2012 gli utili sono aumentati del 160% mentre il costo dell’acqua in bolletta è aumentato del 30%. “Mentre ci sono sempre più comuni che utilizzano le autobotti per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile, il sistema di acquedotti gestito dalla Smat causa delle perdite del 22 % nella città di Torino e del 27% nel resto della provincia”.

Il corteo si è concluso alla monorotaia di Italia 61, dove con l’aiuto di una scala, alcuni attivisti hanno appeso uno striscione, mentre il resto ha impedito il corso del traffico di Corso Unità d’Italia per porre l’attenzione sulle proprie rivendicazioni.

"La giornata di oggi rappresenta un momento importante per i movimenti di questa città: uniti abbiamo portato un messaggio forte alle istituzioni cittadine, siamo stanchi di pagare la crisi sulla nostra pelle mentre aziende e privati continuano con i loro profitti".