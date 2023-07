Pnrr, la Corte dei Conti avverte il Piemonte: più chiarezza sui progetti realizzati

Oltre 1 miliardo di euro di investimenti. E’ la cifra del Pnrr che ricadrà nei prossimi anni in Piemonte: finanziamenti dalla portata enorme, su cui la Corte dei Conti ha invitato la Regione a predisporre un controllo mirato e più dettagliato di quello fatto fino ad ora.

L’imbeccata arriva è scritta nero su bianco nella memoria del procuratore regionale Quirino Lorelli contenuta nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte: per la Procura infatti non risulta possibile, attraverso il sito web regionale, un aggiornamento sullo stato di attuazione dei singoli progetti. Insomma, le informazioni sono difficili da reperire. Un dettaglio non da poco per una questione mastodontica come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Da qui la promessa del presidente Alberto Cirio: “Abbiamo attivato un meccanismo che permette un controllo puntuale sugli investimenti e stiamo lavorando per migliorare la situazione”.