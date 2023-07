Giornata mondiale delle Epatiti: all'hub del Lingotto 8 ore di visite gratuite per tutti

L’ASL Città di Torino, da sempre impegnata nelle attività di prevenzione, aderisce al programma di screening del Ministero della Salute, promosso dalla Regione Piemonte, rivolto a tutti i residenti nell’ASL Città di Torino, nati fra il 1969 e il 1989, per identificare le infezioni da virus dell’epatite C (HCV), potenzialmente molto gravi.



L’obiettivo è quello di fornire le giuste cure – ormai estremamente efficaci – a chi ne fosse affetto, e di prevenire e controllare la diffusione del virus nella popolazione. Per l'occasione domanii, venerdì 28 luglio, presso l'HUB Vaccinale Lingotto – via Ermanno Fenoglietti 15 (di fronte a Eataly) - dalle 8 alle 16 - è in programma un Open Day durante il quale sarà possibile effettuare, senza prenotazione, un test gratuito di screening HCV. Un semplice test ematico attraverso una puntura al dito che permette in pochi minuti di rilevare la presenza dell’epatite C.