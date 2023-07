A Champlas du Col la provinciale 23 riaperta per il fine settimana

Proseguono i lavori per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 23 all’altezza della frazione Champlas du Col di Sestriere, sul versante della Valle di Susa. La chiusura straordinaria della S.P. 23 a partire da lunedì 17 luglio ha permesso di accelerare i lavori nel tratto interessato a più riprese negli anni scorsi da movimenti franosi. È stato infatti completamente demolito il muro in cemento armato di monte, per una lunghezza di circa 100 metri. Sono stati realizzati i dreni sub orizzontali previsti dal progetto dei lavori, la cui cantierizzazione ha impegnato tutta la carreggiata della Provinciale 23.

In considerazione del lavoro svolto e visto che nei fine settimana è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, la S.P. 23 sarà riaperta al transito a partire dalle 18 di venerdì 2 8 luglio e si no alle 6 di lunedì 31 , dopodiché sarà nuovamente chiusa fino a venerdì 4 agosto , così come previsto e concordato con le amministrazioni locali.