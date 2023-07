Sosta? Solo per i residenti. Ristoratori del Quadrilatero in rivolta: “Inaccessibile per noi e per i clienti”

Amara sorpresa per i commercianti (in particolar modo ristoratori) del centro storico di Torino, che in questi ultimi giorni stanno assistendo a un via vai pressoché continuo di operai intenti ad apporre nuovi cartelli informativi circa la sosta dei veicoli. Sosta che la sera, nelle vie con due lati di parcheggio disponibili, su uno dei due viene garantita solo a due categorie di automobilisti: residenti e dimoranti.

Disagio per commercianti e clienti

Un problema non da poco per i commercianti che non rientrano in queste categorie e si ritrovano quindi ad avere meno posti a disposizione. Il disagio non è solo diretto, ma anche indiretto, soprattutto per chi ha un locale adibito alla ristorazione: anche i clienti, ovviamente, la sosta è interdetta. Il risultato? Maggior difficoltà a trovare parcheggio in centro, a causa di centinaia di posti auto in meno.

"C'è chi perde la pazienza e se ne va"

“Solo un lato delle vie viene lasciato ad uso di tutti: nel Quadrilatero e zone limitrofe la caccia al parcheggio diventa selvaggia. Chi perde la pazienza se ne va e non viene più da noi” afferma un ristoratore. “Il centro, soprattutto quello storico, faticava a ripartire: non vorremmo che questa novità desse la mazzata finale al nostro giro d’affari” il timore.