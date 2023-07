Trasporti, per la Circoscrizione 5 un inverno sugli scudi: inaugura a dicembre la nuova fermata Grosseto

La Circoscrizione 5 più vicina al centro, più connessa s sempre meno periferica. Sale l’attesa per la realizzazione della fermata Grosseto, prevista per dicembre 2023. Un’infrastruttura che permetterà ai residenti di arrivare in pochi minuti a Porta Nuova o a Caselle, viaggiando comodamente sul treno.

Il nuovo piano del Tpl alla 5

A ribadire le tempistiche per la realizzazione di quella che è già stata soprannominata “metropolitana leggera” l’assessora ai Trasporti del Comune di Torino, Chiara Foglietta, che ha illustrato in Circoscrizione il nuovo piano di trasporto pubblico locale. Un momento di confronto fortemente voluto dal vice presidente Antonio Cuzzilla e da tutto il gruppo di Forza Italia: “Con i consiglieri Canino e Borrelli, aveva proposto l’istituzione di un Tavolo sui Trasporti per coinvolgere cittadini, Comune, Circoscrizione: su temi così importanti, l’interesse è e deve essere il bene comune”.

"Navetta per le Vallette"

Ed è proprio partendo dalla futura stazione, che Cuzzilla e il gruppo consiliare alle sue spalle hanno chiesto di potenziare i servizi e i collegamenti per rendere l’infrastruttura il centro nevralgico dei trasporti in Circoscrizione 5: “Pensiamo a un servizio di navetta con le Vallette, per ‘portare in centro’ anche un quartiere più periferico”. Proposte e opzioni che saranno valutate dall’assessorato e da Gtt, per avvicinare sempre di più la Circoscrizione 5 con le zone centrali e con l’aeroporto o lo stadio. Con i luoghi di interesse.