15 varchi d'ingresso e rialzi pedonali, in Borgo San Paolo le auto viaggeranno a 30 Km/h

Torino rallenta le auto nel quartiere San Paolo. Questa mattina la giunta, su proposta dell’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una 'zona 30' nell'area compresa tra i corsi Vittorio Emanuele II, Trapani, Peschiera e Racconigi.

15 porte di ingresso

Verranno quindi create delle “porte di ingresso” alla zona, trasformando alcuni varchi nelle banchine alberate, a cui si affiancheranno dei nasi in asfalto e cemento per moderare il traffico e aumentare la sicurezza dei pedoni.

Le 'porte' - 15 in totale e segnalate dalla presenza a terra di ampi segnali che richiameranno il limite di velocità ridotto - saranno posizionate nelle vie: Garizio, Villar Focchiardo (da corso Vittorio Emanuele II); Bardonecchia, Frassineto, Azzi (da corso Racconigi); Pragelato, Cenischia (da corso Peschiera); Frassineto, Spanzotti, Bardonecchia (da via Capriolo); Cenischia, Monte Albergian, Novalesa, Pellice, Prali (da via Frejus)

Incroci rialzati con passaggi pedonali

Gli interventi riguarderanno poi alcuni assi stradali, per i quali si valuterà la modifica del senso di marcia. L’obiettivo è di dissuadere il traffico di puro attraversamento, riportando le auto che non hanno ragione di fermarsi nel borgo sugli assi stradali esterni. Nelle via Azzi, all'incrocio con via Pragelato; Bardonecchia, all'incrocio con via Garizio e con via Villar Focchiardo; Frassineto, all'incrocio con via Cenischia; saranno realizzati degli incroci rialzati con passaggi pedonali.

1 mln e 200 mila euro di interventi

"La creazione di questa zona 30 consentirà il recupero di uno spazio urbano che renderà il quartiere più vivibile - commenta l'assessora Foglietta - Con questo intervento si migliorerà l’organizzazione della circolazione stradale per una convivenza sicura di tutti gli utenti della strada, mentre prosegue il percorso iniziato con le Circoscrizioni verso la Città 30 che a settembre avrà un momento di presentazione pubblica”.



La spesa complessiva per i lavori è di 1 milione e 200mila euro ed è finanziata con fondi provenienti dal Ministero dei Trasporti nell'ambito del 'Programma innovativo per la qualità dell'abitare - PINQuA', individuato all'interno del PNRR.