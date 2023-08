Torino-Ceres, Disabato (M5S): "Non si perda più tempo, a gennaio 2024 la ferrovia deve assolutamente ripartire"

"Adesso non ci sono più scuse: l’assessore ai Trasporti, Marco Gabusi, ci ha rassicurato sull’ormai prossima riapertura della ferrovia Torino-Ceres, prevista a gennaio 2024, rispondendo al Question Time che abbiamo presentato oggi in Consiglio regionale dopo le preoccupazioni mosse dai pendolari in seguito alla riunione della scorsa settimana che si è tenuta a Roma con RFI per fare il punto sulle infrastrutture ferroviarie in Piemonte. Speriamo di dover sopportare soltanto per qualche mese i disagi dovuti all’ormai prolungata chiusura della linea per la realizzazione del tunnel sotto corso Grosseto, a Torino, atteso da quasi vent’anni". Lo ha dichiarato la consigliera del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato.

"L’assessore ha confermato il rispetto del cronoprogramma, visto l’evolversi dei lavori e delle complesse pratiche che dovevano essere presentate ad Ansfisa (Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria) cinque mesi prima dell’apertura della linea. Lo scorso 7 luglio, grazie alla collaborazione tra Scr, Rfi e Gtt coordinato dagli uffici regionali, le richieste sono state presentate. Dalla data del 9 dicembre 2023, servirà poi una settimana per il passaggio formale della linea da Gtt a Rfi e un’altra decina di giorni di test e collaudi della linea da parte di Trenitalia. Siamo fiduciosi, ma nelle prossime settimane non abbasseremo la guardia: quello che sarà aperto non deve essere il "collegamento tra Torino e l'aeroporto", com’è stato comunicato all’indomani della riunione con RFI, ma l’intero asse della Torino-Ceres, quindi anche il tratto che va da Caselle a Germagnano e poi ancora quello montano fino a Ceres. Il Ciriacese e le Valli di Lanzo non possono permettersi di perdere questo treno".