La linea 1 della metro è sempre più lunga, concluso lo scavo del tunnel a Cascine Vica: “Ora portiamola fino a Rivoli” [FOTO E VIDEO]

E’ un giorno importante, da segnare sul calendario quello per i cittadini di Torino, Rivoli, Collegno e Grugliasco: il tunnel del prolungamento della linea 1 della metropolitana, partito dall’attuale capolinea di Fermi, è arrivato a Cascine Vica.

Lo scavo per arrivare a Cascine Vica

Lo scavo si è concluso oggi, con l’abbattimento dell’ultimo diaframma nel tratto tra Cascine Vica e Leumann. Quattro le stazioni che si aggiungeranno alle attuali: oltre alle due sopracitate, anche Collegno Centro e Certosa renderanno la linea più lunga, andando a coinvolgere i comuni limitrofi al capoluogo piemontese. Oltre 200 persone sono state impegnate per la realizzazione del tunnel, delle 4 stazioni e del parcheggio di interscambio.

Lo scavo della galleria, iniziato a marzo 2021, ha un'estensione di circa 3.4 km: i lavori sono stati complessi ma efficaci, in quanto il tunnel ha previsto una doppia curva a forma di "S" prima di immettersi in corso Francia, ha sottoattraversato la ferrovia "Torino/Modane" senza interruzione del servizio per immettersi infine su corso Francia dove sono già in atto i lavori di ripristino stradale e riconsegna delle corsie centrali del corso alla viabilità.

Questo tratto di tunnel è stato scavato con metodo tradizionale con la posa delle centine metalliche, senza l'ausilio della TBM (la talpa). Questa tecnica, meno impattante rispetto ad altri metodi di scavo, ha consentito di ridurre l'impatto delle lavorazioni (minori polveri e rumori) ed i relativi disagi in superficie come l'interruzione della viabilità (senza garantita su corso Francia) e l'abbattimento degli alberi (limitato a pochi esemplari posti in corrispondenza delle stazioni).

La metro va avanti: gli aggiornamenti

Parallelamente allo scavo sono iniziate le attività di armamento della galleria con la posa della via di corsa nel tratto compreso tra la stazione Certosa e Collegno Centro, mentre nel mese di agosto si procederà con i lavori necessari ad integrare la linea in esercizio (Fermi-Bengasi) ed il futuro prolungamento (Fermi-Cascine Vica), In particolare, saranno inseriti due "deviatoi" (scambi) che consentiranno l'instradamento dei treni in entrata ed uscita dalla linea verso il comprensorio tecnico e la prosecuzione per Cascine Vica. Procedono infine anche i lavori per la realizzazione delle 4 stazioni (Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica) e del parcheggio di interscambio a Cascine Vica. A Certosa e Collegno Centro le opere civili sono ultimate ed è in corso la posa degli impianti, mentre a Leumann e Cascine Vica, la cui costruzione è iniziata un anno dopo le precedenti stazioni, sono in fase di ultimazione le opere civili.

La cerimonia a Cascine Vica

Una cerimonia che ha visto la partecipazione di Stefano Lo Russo, sindaco della Città Metropolitana, i sindaci di Collegno Francesco Casciano, di Rivoli Andrea Tragaioli, dell’assessore ai trasporti di Grugliasco Raffaele Bianco e del presidente e Amministratore Delegato Infra.To Bernardino Chiaia, oltre che degli assessori regionali Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano e della vice sindaca di Rivoli Laura Adduce.

Il costo complessivo dell’opera è di 328 milioni di euro, interamente finanziati dallo Stato e suddivisi in tre lotti: il primo da 123, 7 milioni di euro da Fermi a Collegno centro, il secondo da 148,14 milioni di euro da Collegno Centro a Cascine Vica e infine 57 milioni di euro per l’acquisto di 8 treni.

Lo Russo: “Ora portiamola fino a Rivoli”

“La linea 1 della metropolitana cambia la percezione della città, connette persone e un’intera comunità: ecco perché pochi mesi fa, con il presidente Cirio, abbiamo richiesto risorse per completarla e farla arrivare al naturale terminal di Rivoli” ha affermato Lo Russo. “Qui le case prenderanno valore, qui le persone vivranno meglio: le grandi opere sono determinanti per il benessere psicofisico delle persone. Sono convinto che questa zona, ben amministrata, prenderà valore” ha invece detto Andrea Tronzano, assessore al Bilancio della Regione Piemonte.

“Per tutta l’area ovest di Torino, in particolar modo per la Valsusa e la Val Sangone, l’attivazione della nuova tratta e del parcheggio di intercambio di Cascine Vica, a inizio 2025, segnerà una svolta per l’intera mobilità di area. L’ampliamento della linea 1, che vedrà il completamento con i successivi lotti di Rivoli Centro e il capolinea di interscambio A32-Perosa, sarà volano di profondo rilancio e valorizzazione. Il governo ritiene che le infrastrutture di mobilità pubblica siano centrali nell’attuale processo di riconversione e conferma pieno e convinto sostegno” è il commento di Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d’Italia.