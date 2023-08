Agente buttato a terra, nel carcere di Torino 30 feriti da inizio anno: “E’ caos, siamo massacrati”

Ancora un’aggressione, la numero 29 da inizio anno. Ancora un agente ferito, il 30esimo nel 2023. Non c’è pace nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove nella giornata di oggi un agente della polizia penitenziaria è stato spintonato da un detenuto ed è finito in ospedale.

Dopo aver avanzato numerose e pretestuose richieste per cure non consentite e non previste, l’assassino del compagno di cella del carcere di Velletri ha spinto con violenza inaudita un ispettore. L’agente è stramazzato rovinosamente a terra, cadendo per diversi metri a causa della violentissima spinta. L’ispettore è stato accompagnato al pronto Soccorso Maria Vittoria di Torino per le cure del caso ed è ancora ricoverato per accertamenti.

“Il personale di Torino e di tutte le carceri Italiane è stanco e stufo di essere massacrato dai delinquenti. Tutto questo avviene nel silenzio più totale degli organi periferici, del DAP e della politica; d’altra parte sono tutti a rinfrescarsi al mare mentre gli agenti della Polizia Penitenziaria subiscono aggressioni, minacce, invettive e umiliazioni di qualsiasi genere” è la denuncia dell’Osapp.

Il sindacato prosegue: “Non sappiamo più cosa dire. Abbiamo già denunciato il fatto che all’interno delle carceri non devono stare i detenuti affetti da problemi psichiatrici ma questo non avviene e la Regione Piemonte ad oggi non ha individuato posti dove curare questi soggetti oramai oltremodo pericolosi”

“Nel carcere di Torino vige il completo ‘caos’, e il personale è sempre più in difficoltà nella gestione degli eventi critici in costante aumento. Il personale è stremato e fortemente stressato dai turni massacranti financo di 24 ore consecutive. Il medesimo personale è sballottato in ogni dove tanto da aumentarne apatia e demotivazione; quotidianamente deve uscire per traduzioni all’esterno e piantonamenti in corsia nonostante il carcere di Torino abbia un repartino esterno quasi vuoto e non si comprendono le ragioni del mancato impiego fermo restando che il personale in quel settore deve assicurare il servizio a pieno regime”.

La richiesta dell’Osapp è quindi quella dell’istituzione immediata di un commissario straordinario per l’emergenza carceri.

Per Donato Capece, segretario generale del SAPPE, “quello che da settimane, mesi, avviene nella Casa circondariale di Torino è inaccettabile! E siamo sconcertati dall’assenza di provvedimenti in merito contro chi si rende responsabile di queste inaccettabili violenze, determinando quasi un effetto emulazione per gli altri ristretti violenti. Aggressioni, colluttazioni, ferimenti contro il personale, così come le risse ed i tentati suicidi, sono purtroppo all’ordine del giorno”. Ma il SAPPE denuncia anche la diffusa indifferenza soprattutto dei vertici del Provveditorato regionale di Torino e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria su quella che è e dovrebbe essere per tutti una priorità: “Il nostro è un atto dovuto alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria che, a Torino come in ogni altra parte d'Italia, “buttano letteralmente il sangue” nelle sezioni detentive e non sono minimamente considerati da parte di questa amministrazione matrigna”, conclude.