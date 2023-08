In Vanchiglia e Barriera due nuovi mercatini di artigianato, usato e vintage

A Torino due nuovi mercatini, nelle Circoscrizioni 6 e 7, dedicati agli amanti dell’artigianato e del vintage. A dare l’ok alle nuove proposte una delibera approvata questa mattina dalla Giunta, su proposta dall’assessore al commercio Paolo Chiavarino. Approvata anche una modifica al regolamento che permette di recuperare le edizioni perse a causa del maltempo.

Piazza Crispi e Lungo Po Macchiavelli

Due i mercati tematici circoscrizionali che vedranno la luce nei prossimi mesi. Il primo in piazza Crispi si terrà ogni terzo sabato del mese, ad esclusione di agosto e dicembre: sarà dedicato al mondo dell’artigianato, dell’usato, del vintage e dell’antiquariato. Il secondo, in lungo Po Machiavelli si chiamerà Arti-Eri, si terrà almeno 6 volte all’anno la prima domenica del mese, con l’esclusione dei mesi di gennaio e agosto, e sarà dedicato alla vendita di prodotti artigianali e artistici legati alle arti e ai mestieri.

Bando per piazza Crispi

Per il mercatino tematico di piazza Crispi, spetterà alla Circoscrizione il compito di definire le caratteristiche tecniche, la dimensione e il numero di posteggi. Sarà inoltre necessario individuare il soggetto attuatore tramite bando, mentre per quello di lungo Po Machiavelli è già stato individuato nell’associazione “Casa Malta, l’indirizzo delle idee”.

Possibilità di posticipare in caso di maltempo

Un’importante novità introdotta dalla delibera è la possibilità di posticipare l’edizione del mercatino a causa del maltempo. Su richiesta dell’organizzatore, una data soppressa a seguito di una comunicazione di allerta meteo gialla o superiore da parte della Protezione civile, potrà essere recuperata entro la fine del mese successivo.

A Torino 15 mercatini

Ad oggi in Torino si contano quindici mercatini tematici. Oltre al Balon del sabato e al Gran Balon in Borgo Dora, certamente i più conosciuti anche a livello internazionale, si tengono periodicamente Extravaganza in piazza Carlo Alberto, Eccellenza artigiana in piazza Palazzo di Città, Antiquariato minore in piazza Vittorio Veneto e in piazza Abba, Brocante in corso Taranto, Il libro ritrovato in piazza Carlo Felice, Mod design in piazza Madama Cristina, Crocetta più in largo Cassini, Usato e cose antiche in via Don Grioli, Fera d’la leja in piazza Barcellona, Mercato vintage in piazza Gran Madre e il Mercato di via Montebello. A questi si aggiungeranno, concluse tutte le procedure necessarie all’apertura, i due mercatini di piazza Crispi e lungo Po Machiavelli.