I piatti di Chef Zizzo: fiori di zucca ripieni di ricotta di pecora con salsa allo zafferano

Puntuale come un "orologio svizzero" ogni mese lo chef propone un nuovo menù con prodotti stagionali e ogni settimana, così come in questa, che termina con l’ultimo weekend prima delle meritate ferie, propone il piatto della settimana da abbinare ai vini della cantina Rabezzana.

La proposta della settimana da parte di Chef Giuseppe Zizzo è fiori di zucca ripieni di ricotta di pecora con salsa allo zafferano da abbinare all’ottimo Grignolino DOCG o al Roero Arneis DOCG Rabezzana.

Chef Zizzo, oltre al gusto e alla cucina Piemontese, propone ai suoi ospiti anche le specialità di altre Regioni Italiane e in particolar modo della Sicilia (sua terra di origine).

L'Osteria Rabezzana, è stata inserita anche fra i Ristoranti della Tavolozza, e si trova a Torino in Via San Francesco D'Assisi, 23/c.

Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al 011543070 o scrivere a: info@osteriarabezzana.it.

L'osteria Rabezzana dispone inoltre di un sito web (www.osteriarabezzana.it ), una pagina Facebook (https://www.facebook.com/osteriarabezzana ) e un profilo Instagram (https://www.instagram.com/osteriarabezzana/).

NOTA DI SERVIZIO

Dal 6 al 21 agosto l’Osteria Rabezzana sarà chiusa per ferie! Ma fino ad allora vi aspetta, per pranzo o cena, con i seguenti giorni e orari di apertura: dal martedì al sabato 12-14.30 e 19.30-22.30