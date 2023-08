E’ morto Idris, il “tifoso della Juve” diventato famoso in Quelli che il Calcio

Ogni cuore bianconero che si rispetti conosce Idris Sanneh, o più semplicemente Idris. Il “tifoso della Juventus” del programma Quelli che il calcio, storica trasmissione Rai. Idris è morto oggi a Brescia, all’età di 72 anni.

Nato a Dakar il 2 gennaio del 1951, il giornalista e opinionista sportivo, è stato per anni il volto che i tifosi della Juve erano abituati a vedere in tv, collegato direttamente dallo stadio Delle Alpi. Apprezzato per la sua simpatia e i suoi modi di fare espansivi, Idris si trovava in ospedale da alcune settimane. I suoi funerali saranno celebrati lunedì a Bedizzole, paese in cui aveva scelto di vivere fino al giorno della comparsa.

“Ciao cari Amici e care Amiche, Idris Sanneh ha lasciato questa terra oggi, di Venerdì, il suo giorno preferito, accompagnato dalle sue Donne e tanto Amore. La mancanza che sentiremo è superata solo dalla straordinarietà della sua vita, dei suoi insegnamenti, del suo cuore ed il suo cervello che continueranno ad ispirare e cambiare il mondo. Vi terremo informate ed informati rispetto a quando e dove sarà possibile salutarlo fisicamente per l'ultima volta, ma la sua presenza si rinnoverà ogni giorni nei cuori e nelle azioni di tutte e tutti noi. Pace ed Amore a tutte e tutti noi. Che noi possiamo vivere per celebrare la sua vita” ha scritto la famiglia sui social.