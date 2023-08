Lite tra senzatetto finisce nel sangue: i due uomini cercano di accoltellarsi a vicenda

Due persone hanno cercato di accoltellarsi a vicenda, ieri sera, al parco del Valentino di fronte a un locale di corso Massimo D'Azeglio. I due sono poi stati portati in ospedale alle Molinette e al Maria Vittoria per curare le ferite e successivamente sono stati entrambi arrestati per tentato omicidio.

La lite tra i due è scoppiata intorno alle 20,30 di ieri, giovedì 3 agosto, tra due senza fissa dimora di origine africana, uno di 40 e uno di 30 anni, per futili motivi. Il 40enne era armato di coltello, il 30enne ha invece cercato di colpire l'altro con dei cocci di bottiglia, procurandogli una profonda ferita al collo.

Entrambi gli uomini, feriti, sono stati soccorsi e, appurato che fossero fuori pericolo, sono stati arrestati dalla polizia.