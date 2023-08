Traffico in tilt in tangenziale: a Collegno uno scontro tra auto, coinvolta anche una roulotte

Traffico in tilt, questa mattina, lungo la tangenziale di Torino. Due vetture, infatti, per cause e dinamiche ancora da accertare, sono arrivate a contatto all'altezza di Collegno/Savonera, in direzione Nord verso Milano.



Dei due mezzi, uno trainava anche una roulotte che si è sganciata. Sono cinque le persone ferite, trasportate in ospedale. Traffico bloccato in direzione nord e molto rallentato in sud.



Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per cercare di ristabilire le condizioni di sicurezza e normalità.