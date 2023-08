Barriera di Milano, sequestrate decine di dosi di crack e hashish: tre arresti

Tre stranieri sono stati arrestati dalla polizia in Barriera di Milano, durante due operazioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti.

Nel primo caso, i poliziotti, transitando su corso Giulio Cesare, hanno notato alle 2 di notte un marocchino a bordo di una bicicletta; il giovane aveva appesa al manubrio della bici una busta piuttosto pesante, il che ha insospettito gli agenti. Alla vista della volante che si avvicinava per un controllo, è scappato e ha abbandonato il velocipede per strada, disfacendosi anche della borsa di plastica, che ha gettato dietro un'auto in sosta. Gli agenti hanno bloccato l'uomo: un marocchino di 27 anni.

Tornando indietro per recuperare quanto abbandonato dallo stesso poco prima, gli operatori hanno trovato chinato dietro una macchina un secondo soggetto. Questo teneva in mano proprio la busta di plastica abbandonata dal connazionale e, alla vista della polizia, si è dato alla fuga, ma anch’egli è stato fermato. All’interno della busta, i poliziotti hanno rinvenuto 260 grammi di hashish, suddivisi in varie dosi pronte allo smercio.

Poche ore prima, la Squadra Investigativa del medesimo Commissariato aveva rintracciato un cittadino centro-africano su cui gravavano forti sospetti su una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacente. Nonostante il giovane, fermato per strada con 875 euro in tasca, abbia cercato di eludere la perquisizione domiciliare fornendo un indirizzo falso, i poliziotti sono risaliti al suo reale domicilio. In casa sua, sono state sequestrate 122 dosi crack e materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente, oltre alla somma di denaro contante di 1.650 euro, occultati all’interno di un armadio a muro.

I tre sono stati arrestati.