Aurora sempre più a misura di cittadino grazie agli interventi di moderazione del traffico [FOTO]

Uno degli incroci più trafficati di tutto il quartiere Aurora sta per trasformarti in uno degli esempi più virtuosi di attenzione alla mobilità pedonale, ciclabile e non solo: proseguono senza sosta, infatti, i lavori di moderazione del traffico all'intersezione tra corso Emilia, via Cecchi e via Mondovi.

Un intervento strategico

Gli interventi, annunciati da tempo e iniziati nelle scorse settimane, sono particolarmente significativi perché si stanno realizzando in una fetta di quartiere strategica, attraversata ogni giorno da centinaia di persone – soprattutto bambini e ragazzi - vista la presenza delle scuole Chagall, Aurora e Morelli, della palestra e della piscina Cecchi e della casa del quartiere Cecchi Point.

I lavori

Dopo il rifacimento delle fermate e delle pensiline dell'autobus in entrambe le direzioni su corso Emilia, con tanto di allargamento dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche, lo sguardo si sta spostando sul resto dell'incrocio seguendo la stessa falsariga, con più spazio destinato ai pedoni.

Oltre alla messa in sicurezza di tutti gli attraversamenti, con il restringimento della carreggiata destinata al traffico veicolare e la creazione di una curva per ridurre la velocità, l'obiettivo è anche quello di valorizzare lo spazio pubblico con l'inserimento di elementi di verde e arredo urbano.