Da 1861 al 1865: storia dei cinque anni in cui Torino si sentì "capitale" d'Italia

Gli anni che la videro impegnata in questo ruolo furono quelli a partire dal 17 marzo 1861 e fino al 1865 .

La scelta di designare il capoluogo sabaudo come prima capitale del Regno d'Italia derivò dal fatto che la città di Torino era già capitale del Regno di Sardegna, e siccome quest'ultimo aveva unito la penisola, stabilire di farne la sua capitale fu un atto automatico.

La decisione di spostare la capitale da Torino a Firenze fu rifiutata dalla popolazione dell'epoca, che manifestò duramente in quella che fu definita come la strage di Torino, avvenuta il 21 e 22 settembre 1864 in cui morirono 52 persone e 187 furono i feriti.