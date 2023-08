Ponte di Ferragosto a Torino? Per chi non va al mare né in montagna ci sono le piscine

Dopo un paio di settimane di tregua, con cieli limpidi e piacevoli brezze a salutare il mese di luglio spalancando le porte ad agosto, il nuovo innalzamento delle temperature ha rinnovato un atavico dilemma: cosa fare in città in queste giornate di caldo? La domanda sorge spontanea, a maggior ragione, visto il periodo dell'anno in cui ci troviamo, alla vigilia del ponte di Ferragosto.

Le piscine comunali, orari e indirizzi

A fornire una valida alternativa al mare e alla montagna a chi, per scelta o necessità, ha scelto di trascorrere i prossimi giorni di festa in città, sono come sempre le piscine. A Torino, quelle estive aperte sono 8: Colletta (via Ragazzoni 5/7, aperta dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18, sabato e domenica dalle 11 alle 18), Franzoj (strada Antica di Collegno 211, da martedì alla domenica dalle 10.30 alle 19), Galileo Ferraris '81 (corso Galileo Ferraris 288, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 16, sabato e domenica dalle 8.30 alle 10), Lido (via Villa Glori 21, lunedì dalle 12.30 alle 19 e dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19), Lombardia (corso Lombardia 95, dal martedì alla domenica dalle 12 alle 18), Pellerina (corso Appio Claudio 110, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 19.30, martedì e giovedì dalle 10.30 alle 21, sabato e domenica dalle 10 alle 19) e Trecate (via Vasile Alecsandri 27, dal mercoledì al venerdì dalle 12 alle 18, sabato e domenica dalle 11 alle 18).

Le tariffe

Le tariffe per il pubblico, sia per quanto riguarda le piscine scoperte che per quelle coperte, sono le seguenti: 5,80 € nei giorni feriali escluso il sabato, 8,80 € al sabato e nei festivi (con sconti per i residenti a Torino, ndr). Per i ragazzi fino ai 15 anni, gli studenti fino ai 25 e gli over 60, l'ingresso nelle piscine scoperte da lunedì al venerdì sarà di 4,50 e di 5,80 il sabato e nei festivi, mentre in quelle coperte sarà sempre di 4.50; i bambini con meno di 3 anni, infine, entreranno sempre gratis. Per tutti gli altri dettagli, è possibile consultare il link seguente: http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/tariffe-piscine-comunali