Slurp! and walk: passeggiata enogastronomica di Sestriere

Scarpe da ginnastica, occhiali da sole, un calice e tanto buon umore: questo l’equipaggiamento

necessario per prendere parte alla grande festa escursionistico-culinaria di Sestriere in programma sabato 19 agosto dalle 10,30. Prodotti tipici locali e piatti della tradizione, preparati con gli stessi ingredienti e metodi di un tempo, vengono serviti nelle diverse tappe golose dislocate lungo il percorso della Slurp! and walk - passeggiata enogastronomica. Organizzata da Nevents, è promossa dal Consorzio turistico di Sestriere . Tra i partner anche il Comune di Sestriere.

Dopo il successo delle scorse edizioni, Slurp! and walk giunge all’undicesima edizione proponendo, ancora una volta, la giusta occasione per trascorrere del tempo di qualità, divertendosi e rilassandosi al fresco della montagna, gustando una selezione accurata di gusti tipici del territorio. Un percorso di circa nove chilometri da percorrere nel silenzio profondo della montagna, rotto solo dal vociare festoso dei partecipanti, un vero e proprio tuffo nella natura al cospetto di cime maestose e paesaggi mozzafiato.

"Creare un ponte tra la tradizione e le nuove generazioni per tramandare le ricette nel tempo e godere dell'aria aperta della montagna", così Gabriele Barbero, ideatore della Slurp! and walk, spiega la filosofia dell'evento. "L’utilizzo degli impianti di risalita inoltre ridurrà il dislivello positivo da percorrere - circa 100 metri-, rendendo l’appuntamento alla portata di tutti – aggiunge –, anche delle famiglie con bambini a cui sono destinate tariffe speciali". Gli chef prepareranno i piatti sul posto, in mezzo alle montagne, lungo le cinque tappe di Sestriere. Un insieme di profumi, colori e sapori accompagnato dalla migliore selezione di vini della Valle di Susa.

Il menù:

Aperitivo di Benvenuto

(QB #coffee #drinks #food)

Battuta di Fassone al coltello con fonduta di toma d’alpeggio e grissini stirati all’acqua

(Last Tango Ristorante Grill, Sestriere)

Agnolotti del plin della tradizione al sugo di arrosto

(Grange Sax Café, Grangesises)

Mozzarella Fior di Latte alta qualità di Cuneo preparata al momento, roast beef di bionda piemontese e il suo carpione di verdure di stagione

(QB #coffee #drinks #food)

La tavola di formaggi d’alpeggio e il pane di montagna

(Az. Agricola Lisa Ettore, Chieri-Sestriere)

Frolla nera, dadolata di pere e frangipane bianco di mandorle, gocce di cioccolato

(La Dolce Vita, Sestriere)

Il Caffè Vergnano e gli Amari della Valle di Susa

Durante l'evento verranno utilizzate solo stoviglie 100% compostabili. Ad ogni sosta ci sarà la possibilità di riempire la propria borraccia con acqua fresca. “Con un piccolo gesto da parte di ognuno dei partecipanti, inoltre, il raggiungimento del grande obiettivo della completa differenziazione dei rifiuti prodotti è alla nostra portata” conclude Barbero.

Orari:

Slurp! and walk – passeggiata enogastronomica di Sestriere ha la durata dell’intera giornata e si svolgerà con il seguente programma:

● Riconoscimento e rilascio del pass e del kit di partecipazione – ore 10;

● Inizio della passeggiata in compagnia delle nostre guide escursionistiche – ore 10,30;

● Conclusione della giornata – ore 17,30 circa.

Costo biglietti:

Intero 50 euro

Ridotto 6-17 anni 35 euro

Famiglia 2adulti+2ragazzi 150 euro