Ponte di Ferragosto, boom dei Musei: 17mila visitatori all'Egizio, 12mila alla Mole e a Venaria, 11mila tra Gam, Mao e Palazzo Madama

Torino Musei sfiora gli 11mila, ma è boom a Ferragosto

Sono 10.959 le persone che hanno visitato nel ponte (da sabato a martedì) la GAM, il MAO e Palazzo Madama. In particolare, 2.002 persone hanno visitato la GAM, 2.584 il MAO e 6.373 Palazzo Madama. Il picco di ingressi si è registrato il giorno di Ferragosto con tariffa speciale a 1 euro per le collezioni permanenti più 1 per le mostre temporanee: i visitatori della GAM sono stati 1.447, in 2.037 hanno visitato il MAO e 3.514 persone sono entrate a Palazzo Madama, per un totale di 6.998 ingressi.

Reggia di Venaria, pienone con le Sere d'Estate

Sono stati 11.721 i turisti paganti che invece hanno visitato la Reggia di Venaria. In questo periodo estivo sono stati inoltre molto apprezzati gli eventi delle “Sere d’Estate alla Reggia”, le aperture straordinarie di Reggia e Giardini in orario serale che dal 21 luglio hanno registrato 13.695 accessi: gli spettacoli, organizzati in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, sono stati ispirati al “tema del cibo”, mentre oltre 5.000 candele hanno illuminato i percorsi del Giardino a Fiori e delle Rose creando un’atmosfera di grande suggestione insieme alle scenografiche performance della Fontana dell’Ercole nel Parco basso.