Sorpresa nel centro storico, spuntano le strisce giallo-blu: la sera spariscono centinaia di parcheggi [FOTO]

Risveglio con sorpresa per i residenti e i commercianti del centro: sono infatti comparse le strisce giallo-blu, quelle che identificano gli spazi di sosta riservati la sera ai residenti e domiciliati in possesso di permesso in abbonamento per la sosta diurna che vietano a chiunque altro di parcheggiare tra le 19:30 e le 8 del mattino successivo.

Disegnate su corso Beccaria a Ferragosto

Le strisce giallo-blu sono state disegnate tra Ferragosto e questa mattina su corso Beccaria, corso Valdocco, corso Palestro e corso Principe Eugenio. Si stima che questo tipo di sosta garantisca il 50% dei posti auto notturni ai residenti. Se chi abita nel centro storico esulta, felice di non dover impazzire per trovare un posto sotto casa, alzano invece la voce i commercianti che in un batter d’occhio hanno visto sparire (la sera) centinaia di posti auto.

"Vogliono far morire questo quartiere?"

“Hanno fatto scomparire centinaia di posti auto serali con una pennellata. Vogliono fare morire questo quartiere? Diventerà difficile anche andare ad un cenone di Natale in famiglia o fermarsi a dormire dalla fidanzata. Questo è uno schifo. Ognuno la sera relegato nel proprio quartiere ghetto”, è il commento di Alberto De Reviziis, commerciante.

A essere maggiormente penalizzati i ristoratori (che vivono prettamente di movimenti di clienti nell’orario serale), ma anche il cinema Ideal: la paura è che la naturale difficoltà a trovare parcheggio possa scoraggiare i clienti, inducendoli a spostarsi in altre zone della città per godersi una cena o un film al cinema.

A richiedere le strisce erano stati i residenti, con una petizione popolare sottoscritta da 449 torinesi.