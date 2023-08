Via Tirreno, la natura selvaggia vince sul decoro: arbusti e cespugli invadono strade e marciapiedi [FOTO]

Natura selvaggia 1, decoro urbano 0. Finisce così il “primo tempo” in via Tirreno, dove la vegetazione, non curata, si sta prendendo letteralmente tutto: strade, marciapiedi, pensiline abbandonate dei bus.

Poco decoro Due le principali cause della vittoria della natura. Da una parte il periodo agostano, con poco personale in grado di garantire il rispetto del decoro urbano. Dall’altra la conformità della zona: la vegetazione arriva infatti dalla ferrovia, la cui manutenzione è a cura di Rfi. Per quanto riguarda le strade e i marciapiedi invece, è il Comune a dover garantire la pulizia.