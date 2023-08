Picchiato e ridotto in fin di vita dopo una lite: lo trovano in mezzo a corso Vercelli. L'aggressore scappa in monopattino

E' in pericolo di vita il trentottenne marocchino trovato ieri sera in strada in corso Vercelli con una ferita alla testa. Intorno alle 20 i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti, in seguito a una segnalazione arrivata al 112, a corso Vercelli trovando l'uomo, un senza fissa dimora irregolare, con una ferita sanguinante al capo e ubriaco. L'uomo, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sarebbe stato colpito con due pugni al volto nel corso di una lite per futili motivi e sarebbe così caduto sbattendo la testa.



Subito dopo l'aggressore, al momento ricercato, è scappato su un monopattino. Il trentottenne è stato soccorso e trasportato dal personale del 118 all'ospedale "San Giovanni Bosco" in codice rosso dove è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Sul posto hanno effettuato un sopralluogo i carabinieri della stazione Barriera Milano e sono in corso le verifiche sulla presenza di sistemi di videosorveglianza.