Bardonecchia, vigili del fuoco ancora al lavoro per completare la messa in sicurezza dopo le frane

Sono passati ormai 4 giorni, ma non si fermano i lavori per la messa in sicurezza di Bardonecchia e delle aree circostanti dopo gli eventi di domenica notte. I movimenti franosi che hanno portato all'esondazione dei fiume Frejus e a colate di fango e detriti nelle zone che si trovano vicino al corso d'acqua richiedono infatti ancora impegno agli uomini dei vigili del fuoco.



Nel centro abitato della città dell'alta Valsusa i pompieri sono impegnati nella rimozione dei sedimenti e la messa in sicurezza delle aree maggiormente danneggiate.