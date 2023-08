Maltempo, il temporale allaga anche Borgo Dora. E in superficie restano le polemiche

Caselle allagata, voli dirottati, ma non solo . Il violento temporale che ieri sera si è abbattuto su Torino ha creato danni e disagi anche in altre parti della città. Per esempio a Borgo Dora , dove in breve tempo alcune zone si sono letteralmente trovate sommerse di acqua. E non sono mancate le polemiche, sui social e non solo. Come il posto pubblicato da Daniela Rodia , consigliera per la Lega in Circoscrizione 7. " Ancora una volta Borgo Dora subisce i danni di un temporale estivo - scrive sul suo profilo Facebook, con tanto di foto e video -. Ancora una volta attività commerciali e privati vengono danneggiati da allagamenti che tutti conosciamo. Il cantiere della rete fognaria procede, ma se non avesse subito ritardi a causa della ditta appaltatrice questo si sarebbe potuto evitare? ".

E punta il dito sull'amministrazione, passata e presente. "Se il Comune, all'epoca sotto la Giunta Appendino avesse ascoltato le richieste dei comitati di Borgo Dora, dando precedenza ai lavori nel tratto più basso invece che dare precedenza alle richieste del Presidente della Circoscrizione che reputava importante la pavimentazione dello slargo ( tanto da usarlo come fiore all'occhiello di una campagna elettorale) questo si sarebbe potuto evitare? Forse si, ma la sicurezza sotto tutti i punti di vista non è una priorità per questa Amministrazione".



E allagamenti vengono testimoniati anche in Lungopo Antonelli: "L'Amministrazione Lo Russo si sta organizzando per portare il mare a Torino? - incalza Rodia -. Forse no, forse solo nella Circoscrizione 7, dove l'erba non viene tagliata, le persone cadono nei tombini aperti perché invasi dall'erba alta, dove persone integrate si prendono a bottigliate e qualcuno rimane a terra agonizzante in Corso Vercelli".

Gli interventi dei Vigili del fuoco

Nel corso della notte, complessivamente, i vigili del fuoco hanno registrato numerosi interventi per alberi abbattuti, allagamenti diffusi e danni d’acqua in genere. Da segnalare, proprio a Caselle Torinese, il cedimento della copertura di un capannone con conseguente danneggiamento di alcune vetture in sosta. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono stati circa una ventiina gli interventi per alberi, rami e lamiere pericolanti in città, ma anche a Chieri e Settimo Torinese.

Coldiretti: "Danni anche per le colture"

Sull'ondata di maltempo di ieri sera si è pronunciata anche Coldiretti Torino: "La tempesta che ha costretto alla chiusura l’aeroporto di Caselle, ha causato anche gravi danni alle coltivazioni della zona a Nord di Torino, tra Ciriacese e basso Canavese. Una vera e propria beffa. In questi giorni si sta programmando il raccolto del mais da insilato ma in un attimo gli agricoltori si sono visti abbattere le piantagioni di mais, proprio quest’anno che, nonostante le mille difficoltà, finalmente, sembrava promettere un buon raccolto. La coltura più danneggiata è il mais che è ormai in fase di raccolta per la destinazione a insilati. Interi campi sono stati abbattuti dal forte vento e schiacciati dalla grandinata. Azzerati tutti i cosiddetti secondi raccolti che vengono destinati al consumo bovino e che hanno piante ancora in crescita, ma è andato distrutto anche il 50% dei primi raccolti, la parte più importante dell’annata agricola. Molti agricoltori avevano programmato questo raccolto proprio questa settimana. Ma anche la trebbiatura tardoestiva delle sole pannocchie è a rischio visto che queste sono finite tutte a terra e rischiano di marcire".