Migranti, sbarchi raddoppiati e oltre 100.000 arrivi nel 2023: a Torino aperto il centro in via Traves

L’emergenza migranti tocca anche il Piemonte. Nonostante manchi l’accesso sul mare, la nostra regione e il capoluogo sono in prima fila nell’accoglienza di chi scappa da guerra e povertà.

Se in Italia solo nel 2023 risultano essere sbarcati 101.386 migranti (al 16 agosto), in Piemonte ne sono stati accolti circa 11.000. In sostanza il 10% del totale. A oggi non si registrano particolari criticità, ma l’impegno della città di Torino è evidente: da ormai un mese ha infatti riaperto il centro d’accoglienza di via Traves, pensando per assistere i senzatetto durante l’inverno. Un luogo, quello gestito dalla Croce Rossa, chiuso ad aprile e riaperto in fretta e furia per fornire una prima accoglienza ai migranti che vengono poi smistati nel resto del Paese.

Una presenza che ha diviso il quartiere Vallette. Da una parte i residenti hanno infatti manifestato preoccupazione per la presenza dei migranti, dall’altra non sono mancate le voci di chi ha ricordato come le Vallette siano, di fatto, un quartiere di migranti. Che ha sempre fatto della solidarietà e della mano tesa verso il prossimo un tratto distintivo.

Non è chiaro al momento quanto rimarrà attivo il centro di prima accoglienza e smistamento di via Traves. Sicuramente fino a fine emergenza, ma l’emergenza sembra non finire mai. Oggi gli ospiti giocano a calcio nel cortile, passeggiano nel quartiere. In attesa di conoscere il loro destino.