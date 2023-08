Piemonte protagonista al Festival del Cinema di Venezia: alla settimana della critica arriva il documentario "About last year"

‘About last year’, opera prima di tre registe donne, era ancora un diamante grezzo perché le registe erano alla prima esperienza: noi ci siamo messi al loro servizio per fare il film al meglio.

‘About last year’ è un film pensato per i festival, non è un format televisivo, ed editorialmente è molto identificativo del cinema indipendente: partecipare a un festival importante è per noi un grande riconoscimento.