Tre giovani di Moncalieri picchiati da una baby gang di maghrebini

Volevano trascorre una serata in compagnia, a Torino, nella zona della movida a Vanchiglia, ma per tre giovani di Moncalieri la serata tra venerdì e sabato si è trasformata in un incubo. Aggrediti e malmenati da una baby gang di maghrebini, per loro la notte si è conclusa in pronto soccorsi per farsi medicare.

Tutto successo in pochi attimi

E' avvenuto tutto all'improvviso, nel giro di qualche attimo i ragazzi si sono ritrovati circondati da un gruppetto di sette-otto nordafricani, uno dei quali armato di coltello. La fortuna è stata che proprio in quel frangente è passata una pattuglia dei carabinieri, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori.

L'intervento dei carabinieri

Forse i giovani maghrebini non hanno fatto in tempo a derubarli, anche se sono voltati calci e pugni, ma questo ha fatto sì che uno di loro, poi fermato dai militari dell'Arma, sia stato solo denunciato per lesioni ma non per tentata rapina.

Ora i carabinieri stanno indagando per ricostruire meglio la dinamica dell'accaduto e capire se per caso fosse un'azione pianificata e non un'aggressione in cui le vittime erano state scelte a caso.