Alba, vandali in azione contro la sede della Lega. Bergesio: "Condanniamo a gran voce simili vili gesti contro la democrazia"

"Un gesto contro la democrazia che condanniamo con forza - commenta il Segretario provinciale Lega, il Senatore Giorgio Maria Bergesio - Non siamo ne "razzisti" tantomeno "as...." (assassini), come è stato scritto, anzi siamo per una gestione programmata e regolare dei flussi. Simili azioni non ci faranno intimorire ne arretrare nella nostra attività di difesa dei valori civili e della sicurezza in quanto testimoniano la bontà della nostra azione politica. Abbiamo denunciato quanto accaduto questa mattina alle autorità preposte perché possano individuare i responsabili".