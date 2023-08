Quando bellezza e magia "nuotano" insieme al ricordo: la fontana angelica di piazza Solferino

Torino è considerata, da sempre, punto di snodo dei due triangoli di magia bianca e nera e, lungo le sue strade, sono disseminati innumerevoli simboli profondamente intrisi di tale valore.

Uno di questi è, sicuramente, la fontana Angelica, una maestosa installazione collocata al centro di piazza Solferino.

Nota altresì come la fontana delle quattro stagioni, essa fu commissionata dal ministro Pietro Bajnotti, figlio di Tommaso Bajnotti e Angelica Cugiani, da cui prese il nome.

Il figlio della coppia, tra le volontà testamentarie, espresse il desiderio di far erigere una fontana in memoria dei genitori defunti e, a tale scopo, decise di devolvere un lascito di 150.000 lire alla città di Torino affinché la cittadinanza acconsentisse alla sua costruzione. Inoltre Pietro Bajnotti chiese che la fontana fosse costruita in stile gotico e che fosse collocata in piazza San Giovanni davanti al Duomo. La commissione incaricata, costituita da Carlo Francesetti di Mezzenile, Leonardo Bistolfi, Giovanni Chevalley, Edoardo Rubino ed Enrico Thovez, però, non rispettò pienamente il suo volere, decidendo di edificarla in stile libero e di trasferirne la sede in piazza Solferino, dove è presente tuttora.

I motivi alla base di questa variazione furono diversi: uno,

legato semplicemente alla maggiore idoneità del luogo; l'altro relativo alla decisione del comune a seguito dell'incremento dei costi di costruzione, dalle iniziali 150.000 a 700.000 lire; il terzo e, probabilmente, più importante, da riferire alle simbologie non cristiane della fontana Angelica, in acceso contrasto con la sacralità di piazza San Giovanni, accogliendo questa, come accennato, la chiesa Madre.

Realizzata nel 1929 dallo scultore Giovanni Riva ed inaugurata il 28 ottobre dello stesso anno (molto dopo i trenta mesi previsti inizialmente), la fontana Angelica subì modifiche in numerosi dettagli delle statue al fine di mantenere il significato esoterico della costruzione. Nella collocazione iniziale, infatti, la fontana doveva essere rivolta verso est e gli sguardi delle quattro statue non avrebbero dovuto cambiare orientazione.

Dunque, la fontana Angelica presenta quattro statue, di cui due maschili e due femminili, a rappresentare l'allegoria delle quattro stagioni. Le due figure femminili simboleggiano la primavera e l'estate. Esse, però, rappresentano anche le due forme della conoscenza: quella essoterica, comprensibile a tutti, e quella esoterica, riservata solo agli iniziati. Tale simbologia viene ripresa anche nel gruppo scultoreo dell'estate, in cui sono riprodotti due frutti: l'uva e il melograno, che recuperano il concetto dei due tipi di conoscenza. L'uva rappresenta quella essoterica, data l'immediatezza del servirsi degli acini, mentre il melograno quella essoterica a causa del fatto che i chicchi devono essere ripuliti dalla scorza per poter essere mangiati.

Le due figure maschili raffigurano Jachin e Boaz, i due guardiani delle colonne d'Ercole e, allo stesso tempo, le due

colonne del tempio di Salomone. Queste ultime simboleggiano rispettivamente la stabilità e la forza. Inoltre, entrambi versano acqua da una brocca, ad indicare la trasmissione iniziatica della conoscenza.

Ultimo particolare della fontana Angelica è che Joachin e Boaz disegnano un arco di forma rettangolare, passando metaforicamente attraverso il quale l'uomo primitivo evolve spiritualmente in uomo nuovo.

Che si sia semplici curiosi o appassionati d'arte o di magia, vale comunque la pena lasciarsi conquistare dalla bellezza di questa installazione.