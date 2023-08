Bardonecchia prova a ripartire: stasera al via il festival letterario Bardonoir

Dopo i giorni difficili dell'emergenza dovuta all'esondazione del torrente Frejus, l'Amministrazione Comunale di Bardonecchia ha deciso di confermare uno degli eventi principali dell'estate 2023: il Festival letterario Bardonoir , in programma dalla serata di oggi, venerdì 25, a domenica 27 agosto, presso la Base Logistico Addestrativa in viale Bramafam 60.

"Bardonoir raccoglie il testimone delle due edizioni del festival Montagne in Noir, che si sono svolte a Bardonecchia nel 2018 e 2019, prima che la pandemia costringesse a cancellare tutti gli eventi culturali - spiega Giorgio Ballario, direttore artistico della manifestazione - Per quanto riguarda gli scrittori ospiti, abbiamo creato un giusto mix fra autori nazionali e locali. Tra i primi svettano il fiorentino Marco Vichi, autore di un'ormai lunga serie di polizieschi ambientati in Toscana, e l'emiliano Fabiano Massimi, il “re” del thriller storico, molto conosciuto ed apprezzato anche in Francia e Germania. E poi un trio terribile di “donne noir”: Cristina Stillitano, Alice Basso e Barbara Baraldi. Quest'ultima, oltre ad essere un'apprezzata autrice di gialli e thriller, è da poco diventata direttrice editoriale del famoso fumetto Dylan Dog. Infine, per venire a nomi geograficamente più vicini a noi, Tallone, Blini, Ruju e Ballacchino".

Il sindaco Rossetti: "Voglia di ripartire"