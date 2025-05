Off Topic festeggia sette anni: una settimana di eventi tra teatro, poesia, incontri

Giovedì 15 maggio si festeggia il settimo compleanno di OFF TOPIC: sette anni di eventi, incontri, musica, teatro, chiacchiere, brindisi da vivere insieme alle persone diventate ormai di casa dell’hub più culturale della città, con una settimana imperdibile di eventi. La festa prende il via giovedì 15 maggio nel giorno del compleanno di OFF TOPIC con un aperitivo in musica, per proseguire con ospiti e appuntamenti lungo la settimana di festeggiamenti, con presentazioni di libri, live set, poetry slam ed eventi targati Salone OFF.

La serata di compleanno di OFF TOPIC si apre alle 18:30 nel cortile con OFF TOPIC SOUND SYSTEM (Alessio Scasso e Renato Failla). Un aperitivo in musica fra tante belle vibes, per una prima fuga estiva in riva a un tramonto da cartolina. Con We Road il cortile di OFF TOPIC si trasforma infatti in una spiaggia, con tante sdraio, ombrelloni e decorazioni a tema vacanza per regalarvi un’atmosfera da prima evasione estiva.

Alle ore 22 ci si sposterà al CUBO per ballare finalmente con il live set di GroovySoup Collective, il collettivo torinese nato nel 2023, composto da 15 musicisti e musiciste con un background e stili diversi. Partendo da un ascolto profondo del suono, ognuno contribuisce infatti alla composizione estemporanea dando vita così ad un processo musicale creativo in continua evoluzione.

Per info e programma della settimana: offtopictorino.it