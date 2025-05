La Scuola Holden al Salone del Libro: tutti gli eventi in programma

La Scuola Holden sarà presente al Salone del Libro di Torino e parteciperà al Salone OFF con un fitto programma di eventi e appuntamenti.

Il 15 maggio alle 16.45 si comincia con Abracabook, un book party alla Pista 500 del Lingotto. L’evento è organizzato in collaborazione con Book2Book, Fondazione Circolo dei

lettori e Tlon per festeggiare un anno dall’inizio di questo movimento che celebra la lettura come gesto rivoluzionario. Abracabook è uno spazio libero dove prendersi una pausa e leggere, in mezzo a cuscini colorati, disconnettendosi dal mondo per un paio d’ore. Un momento per rallentare, entrando in una dimensione offline insieme ad altre persone. Alla fine ci sarà una conversazione con Beatrice Salvioni, diplomata della Holden e autrice dei romanzi La malnata e La malacarne (Einaudi 2023 e 2024) per chiacchierare, scambiarsi consigli e idee, e dirsi come è

andata.



Sempre alla Pista 500, il 16 maggio alle 11.00 ci sarà l’incontro Prima che sia troppo tardi: la relazione fra norme e cultura contro la violenza di genere con Ester

Viola e la presidente di Trenord Federica Santini, organizzato in collaborazione con Feltrinelli Education, Salone del Libro e Associazione PARI. A moderare l’incontro ci sarà Emanuele

Monterotti, e sarà l’occasione per discutere di come affrontare la violenza di genere sui luoghi di lavoro, attraverso le leggi e la cultura, e per riflettere sul ruolo che hanno le parole, le narrazioni e i sentimenti in questa battaglia.



Sabato 17 maggio, a partire dalle 22.00, alla Holden ci sarà la tradizionale festa della Scuola, organizzata per condividere una serata di musica e divertimento con studenti, docenti,

autori e collaboratori della Holden. Il tema di quest’anno si ispira al romanzo Hanno tutti ragione, esordio letterario di Paolo Sorrentino, arrivato terzo al Premio Strega 2010. “Tutti i

sentimenti della vita scaturiscono da questo segreto: il ritmo delle cose”: questa citazione del libro sarà il filo conduttore della festa, organizzata in collaborazione con Ciao Discoteca Italiana, Locanda Leggera, Canone Occidentale e Rum Diplomatico. Il dj set sarà a cura del collettivo Stasis Torino e di Ciao Discoteca Italiana, che ha anche ideato il manifesto della serata.

L’evento è riservato agli ospiti invitati dalla Scuola.