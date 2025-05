Lettura da...gustare 2025 celebra Camilleri, Andersen e De Filippo

Dalle favole alle commedie, passioni culinarie incluse, di un Maestro del teatro italiano, passando per le pagine di uno degli scrittori più letti e televisivamente più amati degli ultimi decenni.



In linea con l’intuizione che, tre anni fa suggerì la prima edizione “Letture da…gustare” , divertissement gastronomico – letterario ideato e curato da Federica De Luca, giornalista di turismo e autrice di numerose guide. Un appuntamento che anche quest’anno accompagna il Salone Off, e anche oltre, offrendo momenti di svago e di convivialità ispirati agli anniversari di autori o alle tematiche del Salone. Piccole tentazioni che ripropongono ricette di cui gli stessi scrittori erano ghiotti o che hanno connotato le loro opere, “condite” da letture e curiosità che ambiscono ad avvicinare alla lettura un pubblico di tutte le età.



Letture da…gustare 2025 celebra il centenario di Andrea Camilleri, Hans Christian Andersen, scrittore e poeta olandese, autore di fiabe celebri, di cui ricorrono quest’anno i 220 anni dalla nascita e 150 anni dalla morte, che rende anche omaggio ai Paesi Bassi, Paese ospite di SalTò 25. Onori poi alla Campania, regione ospite di SalTò25, con una rivisitazione culinaria dei piatti citati ed amati da Eduardo De Filippo (di cui ricorrono anche i 125 anni dalla nascita). Un puzzle goloso ricomposto dopo attente ricerche, fra aneddoti e citazioni, attingendo in alcuni casi ai volumi della collana “Leggere è un gusto!” de Il Leone Verde Edizioni, e pubblicati da Guido Tommasi Editore.



Sei gli incontri in programma per la XXI edizione del Salone Off, in locali di diversa tipologia- fra cui alcune new entry - in programma fino al 31 maggio. Dal locale di tendenza a due passi dal Lingotto , a due Case di Quartiere che sono un punto di riferimento delle rispettive circoscrizioni cittadine, fino a una birreria che ha colto l’occasione per una nuova sfida creativa . Tutti uniti dalla volontà di proporre qualcosa di nuovo alla clientela, consolidata e non, incuriosita da una proposta gastronomica trasversale dedicata ad uno degli appuntamenti culturali più importanti d’Italia.