Un’ auto finisce nella scarpata, un’altra sbatte contro il guard-rail: traffico in tilt in tangenziale

Sarà il rientro dalle ferie e il traffico, o forse la pioggia. Resta il fatto che una giornata nera come questa è difficile da ricordare. Salgono a sei gli incidenti di oggi: altri due sono capitati poco fa: il primo all’altezza di Savonera, in direzione Piacenza. Qui, in tangenziale Nord, un’auto è finita nella scarpata. Per fortuna non si registrano feriti.

Il secondo è avvenuto all’altezza dell’interscambio Bruere, in direzione Milano: anche in questo caso nessun ferito, ma traffico fortemente rallentato in entrambi i casi.