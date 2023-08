La Palazzina di Stupinigi diventa per quattro giorni set cinematografico

Non solo location di un evento musicale di livello internazionale come il Sonic Park, ma anche set cinematografico. Per quattro giorni la Palazzina di Stupinigi ospiterà, dal 29 agosto al 1° settembre, alcune riprese della nuovo adattamento televisivo de “Il Conte di Montecristo”.

Dal Sonic al Park alla tv

Le troupe saranno impegnate nell’area prospiciente la residenza sabauda del Comune di Nichelino. Si tratta di una fiction che vede la collaborazione di Rai Fiction e Palomar di Carlo Degli Esposti all’interno di una più ampia cornice di co-produzione di Francia, Regno Unito e Italia: andrà in onda nel 2024 e le riprese, realizzate anche a Torino oltre che in altre location, dureranno in totale alcuni mesi.

Come cambia la viabilità