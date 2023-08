Rifiuti: dalla Città metropolitana di Torino nuove indicazioni per la spedizione transfrontaliera

Novità dal 1 settembre per la spedizione di rifiuti oltre frontiera: la Città metropolitana di Torino, competente ad autorizzare le spedizioni transfrontaliere di rifiuti dal proprio territorio, in una circolare indica alle imprese incaricate una nuova procedura.

Partendo dalla considerazione che il territorio italiano è storicamente inadeguato a smaltire o recuperare molti flussi di rifiuti speciali derivanti dal ciclo produttivo industriale o del terziario, si deve tenere presente che è in crescita la necessità da parte delle imprese di rivolgersi a impianti situati nei Paesi dell'Unione Europea o in altri Paesi esteri. Negli ultimi anni si è registrato un aumento del numero e dei quantitativi di rifiuti spediti all'estero per realizzarne il trattamento o il recupero.

La nuova procedura deve garantire il rigore necessario alla tutela dell'ambiente e la certezza del corretto smaltimento o del recupero di ogni quantitativo spedito, semplificando e migliorando la relazione con le imprese interessate.

La circolare è online http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/rifiuti/gestione-rifiuti-bonifiche/modulistica-rifiuti/autorizzazione-spedizione-transfrontaliera e detta alcune novità procedurali sulle modalità di avvio del procedimento, sui percorsi alternativi e sulla documentazione richiesta per gli impianti di destinazione. Si tratta di indicazioni rivolte alle imprese soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive.

Per tutte le informazioni, è possibile rivolgersi allo Sportello Ambiente di corso Inghilterra 7 http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/sportello-ambiente