Dai vertici della NATO è uscita una dichiarazione che ha fatto discutere. Pur ritrattata dal funzionario che l’ha prounciata, è rimasta “intatta” per un giorno intero e ha così potuto raccogliere sia le critiche che i consensi. Il capo dello staff del segretario generale della NATO ha affermato, durante un forum di discussione svoltosi in Norvegia, che l’Ucraina potrebbe cedere suoi territori alla Russia e in questo modo ottenere da una parte la fine delle ostilità e dall’altra l’ingresso nell’Alleanza Atlantica. Come riferito dal sito Strumenti Politici , questa idea è stata bollata come ridicola da un consigliere presidenziale di Zelensky e completamente inaccettabile da un portavoce del Ministero degli Esteri ucraino. Anche Mosca non può accettare una proposta del genere, almeno non in questi termini, perché proprio l’adesione di Kiev all’organizzazione euroatlantica è ritenuta una seria minaccia alla sicurezza e agli interessi della Russia. Tuttavia, la diffusione di questa idea da parte di un alto funzionario NATO è stata vista come un modo per iniziare ad aprire la strada ai futuri negoziati. Infatti Stian Jenssen, il funzionario che ha fatto quelle affermazioni, ha un’esperienza decennale e non parla spesso in pubblico: quindi le sue parole hanno un peso ancor più rilevante. Della possibilità di far tacere le armi e avviare trattative si discuteva già agli alti livelli, ma in maniera riservata, senza dichiarazioni ufficiali alla stampa. A parlare in pubblico sono stati per ora quelli senza incarichi ufficiali. Un esempio è l’ex ambasciatore francese in Vietnam, che ha esortato i vertici euroatlantici a rivedere la propria politica in Ucraina e a smettere di fomentare un conflitto costoso e sanguinoso.