Nelle elementari di San Mauro pranzi in mensa già al suono delle prime campanelle

L'11 settembre in Piemonte, così come in molte altre regioni d'Italia, riapriranno le scuole. Un ritorno sui banchi di scuola segnato da una bella novità per gli alunni di San Mauro. Quest'anno per i bimbi e le bimbe che frequenteranno le 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 elementari (Catti, Costa, Morante e Allende), la mensa sarà attiva già dalla prima settimana di scuola.

Pre e post scuola

Il servizio sarà erogato dal 12 settembre per le classi seconde, terze, quarte e quinte. Per le classi prime, la mensa sarà disponibile dal 13 settembre. A partire dal 12 settembre -per le sezioni dalla seconda alla quinta - sarà attivato il servizio di pre e post scuola. Per i bimbi che iniziano la primaria il via sarà dal 13 settembre. Al pomeriggio, tempo scuola con attività didattiche con gli insegnanti.

Le materne

Per quanto riguarda le materne (Garrone, Campra, Freinet e Morante) la mensa, per motivi didattici, avrà inizio il 20 settembre. Il prescuola è previsto dal 12 settembre, mentre il post scuola prenderà il via dal 20 settembre.