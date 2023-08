Il cordoglio di Chivasso per la tragedia di Brandizzo: annullata la festa patronale

Dopo il tragico incidente di stanotte sulla tratta ferroviaria Brandizzo/Chivasso in cui hanno perso la vita 5 operai, l’amministrazione comunale di Chivasso e la Pro Loco Chivasso L’Agricola hanno concordato di sospendere le iniziative della Festa Patronale in programma per oggi, giovedì 31 agosto, come doveroso e concreto atto di cordoglio per le morti sul lavoro che hanno colpito la comunità piemontese.

Tra le vittime, Giuseppe Aversa di 49 anni, era nato e aveva trascorso la sua infanzia a Chivasso, prima di trasferirsi a Borgo d’Ale, figlio di un artigiano edile di origini calabresi.

“Ci stringiamo al dolore delle famiglie – ha detto il sindaco di Chivasso Claudio Castello – e proclameremo il lutto cittadino nel giorno dei funerali dei caduti sul lavoro. Oggi è il momento in cui la sofferenza esige silenzio, ma da domani è necessaria una seria e concreta riflessione sulla sicurezza dei lavoratori in Italia, quale presupposto etico e costituzionale di civiltà e dignità".

"Il diritto al lavoro – ha concluso il primo cittadino – non può essere ridotto a slogan intergenerazionale al ribasso”. Con il sindaco di Brandizzo Paolo Bodoni, Castello si sta recando nell’ospedale di Chivasso a far visita ai feriti ricoverati nel nosocomio.