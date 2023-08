Strage di Brandizzo, Chiorino: "Lavoriamo sulla prevenzione, questi drammi non capitino mai più" [VIDEO]

Cosa resta della tragedia di Brandizzo, oltre lo sgomento? La necessità di lavorare perché si fermi una volta per tutte la strage continua di morti sul lavoro. Lo sa bene l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino che oggi pomeriggio si è recata nel luogo dove hanno perso la vita i cinque operai.

"Siamo tutti sgomenti, è una tragedia che non sarebbe mai dovuta accadere. Speriamo venga fatta chiarezza nel più breve tempo possibile" è l’auspicio dell’assessore.

Chiorino ha poi aggiunto: “Dobbiamo fare in modo che tragedie di questo tipo non accadano più: serve lavorare in termini culturali, per far capire a tutti quanto è importante la sicurezza sul lavoro”. "E poi - ha proseguito l’assessore - servono controlli e strumenti di prevenzione, perché autocertificazioni e documenti da compilare non bastano: servono protocolli che rendano chiare le operatività che si debbono tenere in certi contesti lavorativi e che questi messaggi siano parte integrante della cultura delle imprese e dei lavoratori, dei nostri bambini e ragazzi".

"Oggi - ha concluso Chiorino - è il giorno del grande dolore, ci stringiamo nel cordoglio a fianco delle famiglie colpite da questo dramma".