Come scegliere la moquette, alcuni suggerimenti utili

Quando si parla di moquette si fa riferimento a un prodotto che fa della versatilità il suo principale punto di forza. Si tratta di una soluzione decisamente interessante se l’intento è quello di ricreare un’atmosfera all’interno della propria casa particolarmente accogliente e calda. Al giorno d’oggi, poi, ci sono numerose tipologie di moquette tra cui scegliere, come si può notare sul portale bricoflor.it, che riescono a soddisfare un po’ tutti i gusti e anche le esigenze più particolari.

I vantaggi di un pavimento in moquette

Si tratta di una tipologia di tessuto che viene spesso e volentieri sfruttato come pavimento e che rappresenta un’opzione altrettanto valida rispetto al parquet oppure ai pavimenti in gres. Va detto che si tratta di una soluzione stilistica che era particolarmente in voga negli anni Settanta e Ottanta, ma siccome la moda, anche in riferimento all’edilizia e agli arredamenti, è piuttosto ciclica, ecco che la moquette è ritornata in auge anche al giorno d’oggi.

La moquette ricorda molto un tappeto e, non a caso, viene creata grazie all’intreccio di filati di varie tipologie, che possono essere sia sintetici che naturali. La pavimentazione degli interni di un ambiente domestica rappresenta una scelta molto interessante, soprattutto per via del fatto che consente di avere a disposizione una superficie non solo morbida, ma anche piuttosto comoda dove poter camminare anche scalzi.

Cosa valutare prima di scegliere la moquette

Capita di notare piuttosto spesso la moquette usata negli alberghi: più che una scelta stilistica, si tratta certamente di una soluzione utile per via delle sue qualità in grado di attutire notevolmente i rumori e garantire un comfort maggiore all’interno dell'ambiente. Il fatto di poter sfruttare una superficie che non è scivolosa, rappresenta un’ottima opzione anche per l’installazione sulle scale. Qualora la procedura di installazione della moquette dovesse essere corretta, ecco che la moquette è in grado di durare senza problemi per parecchi anni. In virtù del fatto che sul mercato ci sono diverse tipologie di moquette, è bene mettere in evidenza come tra i criteri per orientarsi al meglio, troviamo resistenza, qualità, morbidezza e tema decorativo.

Non è finita qui, dal momento che la scelta del tipo di moquette più adatto varia anche in base ad elementi ben precisi, come le dimensioni della stanza che si vuole ripavimentare. È chiaro che una moquette che si adegua a un ambiente piuttosto grande, potrebbe invece non risultare ottimale per una stanza dalle dimensioni più contenute. Giusto per fare un esempio, una moquette dotata di pelo lungo è senz’altro una soluzione più confacente per una stanza di notevoli dimensioni mentre la moquette a pelo corto è certamente più adatta per un ambiente dalle dimensioni più contenute.

Un altro aspetto che va valutato con la massima attenzione è certamente il passaggio di persone nello spazio dove si vuole effettuare la posa della moquette. Nel caso in cui la stanza verrà calpestata da tante persone, la cosa migliore da fare è quella di puntare su un tipo di moquette particolarmente resistente e anche molto semplice da pulire, come ad esempio quella in fibra sintetica.

Come si deve pulire la moquette

Come si può facilmente intuire, un altro aspetto a cui prestare grande attenzione è legato alla pulizia della moquette. Non bisogna trattarla in maniera superficiale, dato che, per poter conservare in maniera efficace non solo l’aspetto, ma anche la qualità del prodotto, bisogna effettuare una pulizia costante e periodica. Come si può facilmente intuire, i vari sistemi di pulizia cambiano in base al tipo di sporco da rimuovere e alla fibra che caratterizza la moquette, anche se è giusto evidenziare come le macchie più complesse possano essere trattate in modo efficace solamente da una ditta specializzata.